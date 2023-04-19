سخر الناقد الرياضي، أحمد العجلان، من تداخل لاعب فريق النصر، كريستيانو رونالدو، على لاعب فريق الهلال جوستافو كويلار في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس.

ونشر “العجلان”، على حسابه بموقع تويتر، مقطع فيديو عرض فيه لقطة تداخل رونالدو على كويلار، وأرفق معها لقطة أخرى من إحدى مواجهات المصارعة الحرة.

وعلق على الفيديو وكتب :”باقي الحكم يضرب ثلاث ضربات على الأرض”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسر بهدفين أمام الهلال،وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن.