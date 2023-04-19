تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة الدوادمي من ضبط 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء.
وأكدت أنه تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض من بينها محافظة الدوادمي.
تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة الدوادمي من ضبط 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء.
وأكدت أنه تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض من بينها محافظة الدوادمي.
نطالب علماء العالم بتكثيف أبحاثهم بدقه وعدم تعمد إخراج أبحاث علميه تحمل إدعاءات أغلب الأدوية والعلاجات والأبحاث في مجال الفضاء تحمل إدعاءات غير صحيحه نطالب بتكثيف الأبحاث في علاج فيروس كورونا الذي ليس له علاج وعلاج الأمراض العصبيه مثل الصرع وعلاج البهاق والصدفيه والأكزيما وعلاج أمراض الأسنان ومرض السرطان لا ترهنوا أنفسكم للصراعات الدينيه والأيديولوجية والحزبية والسياسية فهي من مهلكات الحضاره البشرية