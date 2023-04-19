تمكنت قوات الدفاع المدني في محافظة الدوادمي من ضبط 7 أشخاص جرف السيل مركبتهم في وادي الرشاء.

وأكدت أنه تم إنقاذهم وهم بصحة جيدة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الرياض من بينها محافظة الدوادمي.