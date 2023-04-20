أجاب الشيخ سعد بن عبدالله السبر، على سؤال بخصوص ما إذا كان من السنة ختم شهر رمضان بالبكاء على فراقه.

وقال السبر: “لاشك أن المسلمون يحزنون على انتهاء شهر رمضان، وأن الإنسان يتمنى بقاء الشهر فهي أمنية كل المسلمين وغايتهم”.

وأضاف: “ولكن ثمة أمر، فيجب أن يختم رمضان بالاستغفار والتوبة، والعبادات كلها تنتهي بالاستغفار وحتى الصلاة، وعلى الإنسان أن يحمد الله على تمام المنة ويبدأ في ذكر الله عز وجل”.

وأشار إلى أنه على المسلم أن يستقبل العيد بالفرحة والسرور، وأن يؤدي زكاة الفطر، مؤكدا أن هذا كله من العبادات أيضا وهذا ما أمرنا الله به.