أوضحت مختصة التغذية وجدان قطب، خطزرة العادات الخاطئة في إفطار العيد، وتناول كميات كبيرة من الطعام في أول أيام العيد بعد شهر من الصيام.

وقالت وجدان قطب: “اعتبر نفسك أمامك بوفيه، واختر فقط الأشياء التي ترغب بها بمقدار ملعقة واحدة من كل شيء، بحيث ما تحرم نفسك وفي نفس الوقت بكميات قليلة”.

وأشارت إلى أن زيادة السعرات الحرارية مع لغبطة النوم في العيد، يسبب السمنة وارتفاع السكري والكوليسترول والضغط.