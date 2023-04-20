قال المستثمر في قطاع استقدام العاملات المنزلية، علي الشبلان، إن هناك تنافس بين الدول التي يتم فيها الاستقدام فيما يتعلق بأسعار الاستقدام بتنافس .

وأكد أن أسعار الاستقدام أصبحت في متناول الجميع بسبب فتح دول إضافية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن تعدد هذه الدول جعل الأسعار تتحسن وتكون في متناول الجميع.