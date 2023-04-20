قال المستثمر في قطاع استقدام العاملات المنزلية، علي الشبلان، إن هناك تنافس بين الدول التي يتم فيها الاستقدام فيما يتعلق بأسعار الاستقدام بتنافس .
وأكد أن أسعار الاستقدام أصبحت في متناول الجميع بسبب فتح دول إضافية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.
وأضاف أن تعدد هذه الدول جعل الأسعار تتحسن وتكون في متناول الجميع.
فيديو | المستثمر في قطاع استقدام العاملات المنزلية علي الشبلان: أسعار الاستقدام بتنافس وأصبحت في متناول الجميع بسبب فتح دول إضافية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iZdpXb4Fou
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 19, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً