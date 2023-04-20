قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن الحسابات الفلكية تقول بأن شهر رمضان لهذا العام سيكون ناقصاً ” 29″ يوماً لكن في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية العمل يكون بتطابق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية فإن شوهد الهلال بالعين المجردة أو بالتلسكوب يدخل الشهر شرعًا.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني:حسب ما تشير اليه نماذج الطقس متوقع أن تكون الأجواء صافية الى حد كبير في أماكن الترائي المشهورة في ‎شقراء و ‎حوطة سدير و ‎تمير مساء يوم غد الخميس 1444هـ.

وتابع: لذا من المرجح ان يكون ‎عيد الفطر يوم الجمعة، مشيرا: باقي المناطق متوقع استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة من مساء يوم الخميس 29 رمضان حتى صباح الجمعة واحد شوال 1444هـ حسب تقويم ام القرى على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير و حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك ونجران وجازان و المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض وغرب منطقة القصيم من المملكة بامطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول ! على أجزاء منها تسبق برياح نشطة تمتد الى اليمن وعُمان والتغيير وارد.