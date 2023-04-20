اقترب الإسباني لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا السابق من تدريب النصر خلفًا للفرنسي رودي جارسيا.

ويجهز النصر عرضًا قويًا للتعاقد مع إنريكي خلال الفترة المُقبلة.

وكان النصر أعلن قبل أيام قليلة إقالة جارسيا من منصبه بسبب تدهور النتائج وتراجع الفريق.