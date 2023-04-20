تبحث إدارة النادي الأهلي عن الجدوى الفنية لعودة الدوليين السوري عمر السومة، والمقدوني إزجان أليوسكي، لاعبي الفريق، المعارين في الموسم الجاري للعربي القطري وفنربخشة التركي.

ويأتي تحرك الأهلاويين كخطوة أولى حال ثبّتت “كاس” قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، القاضي بمنع النادي الغربي من التسجيل لفترتين متتاليتين، نتيجة عدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جرابان، مهاجم الفريق السابق، التي تبلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون ريال، مع تثبيت عقوبة المنع حتى في حال السداد.

ويشار إلى أنه في حال تم رفع الإيقاف سيكون هناك توجهات أخرى للإدارة، والأمر يعتمد على قرار “كاس”.