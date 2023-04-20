قال الفنان الفلسطيني عماد فراجين، إن طفولته لم تكن طبيعية، مشيرا: كنت مع أخوتي ولدان وأربع بنات توفيت إحداهن في عمر 13 عاما في حادث انهيار مخيم كان البناء فيه من الطين.

وأشار عماد فراجين، كنت أحب السينما كثيرا وطالما عملت في بيع الصحف في صغري كي أمتلك ثمن تذكرة دخول السينما وكنت أصطحب إليها والدي.

وتابع: ذهبت إلى أحد المسارح أطلب العمل في التمثيل وهممت بالخروج فناداني مخرج مغربي كان يجهز مسرحية وأمر الموظف بعودتي وبدأت في أدوار الكومبارس وكنت أقول جملة واحدة.