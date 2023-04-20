يوجه لـ 8 أشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالأرجنتين، تهمة ارتكاب جريمة القتـل بسبب الإهمال في واقعة وفـاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا.

ويُشار إلى أن محكمة في مدينة سان إسيدرو، قامت برفض طعون الدفاع بتهمة أقل وأيدت لائحة اتهام صدرت منذ عام من قبل المدعين بتهمة الإهمال وعدم الفعالية في علاج “مارادونا”.

وإن بدأت المحكمة محاكمتها فمن المرجح أن تبدأ المحاكمة العام المقبل، وتتراوح فترة السجن حال ثبتت التهمة على المتهمين بين 8 و25 عامًا.

يُذكر أن مارادونا قد توفي في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب بعد خضوعه لجراحة في المخ قبلها بأيام.