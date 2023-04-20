أفاد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، بأنه بعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة ميلادية واحدة.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر:” صمنا في هذه السنة بآخر الربيع، وبعد ثلاث سنوات سنصوم في آخر الشتاء وبعد ست سنوات سنصوم في عز الشتاء، وبعد سبع سنوات سنصوم رمضانين في سنة واحدة عام 2030م.”

وأضاف: “سنة 2030م، تحتضن بين دفتيها عامي 1451هـ، 1452هـ. وإن رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة تقريباً؛ لأن السنة الهجرية أنقص من الميلادية بـ11 يوماً تقريباً.”

وأكد الزعاق أن صيام رمضانين في سنة واحدة يحدث في الأعوام الميلادية دون الهجرية ويتكرر كل 33 سنة، فقد حدث في عامي 1965م، و1997م، وسيحدث في عام 2030م، ويتكرر حدوثه في عام 2063م.

واستطرد: “عام 1451هـ، يبدأ رمضان في 5 يناير 2030م، وفي عام 1452هــ يبدأ رمضان في 26 ديسمبر 2030، بمعنى أن تلك السنة الميلادية سنصوم فيها 36 يومًا 30 يوماً تابعة لـ1451هـ، وستة أيام في 1452هـ، مُشيرًا إلى أن تلك السنة تسمى “السنة الكريمة”.