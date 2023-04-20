أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًا عال الخطورة من ثغرات أمنية في منتجات Foxit.

ومن جانبها، أصدرت Foxit تحديثًا لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتج التالي:

Foxit PDF Reader (previously named Foxit Reader)

Foxit PDF Editor (previously named Foxit PhantomPDF)

وتتمثل التهديدات في أنه: يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: رفع الصلاحيات، حجب الخدمة، تنفيذ تعليمات برمجية، فيما يوصي المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Foxit توضيحًا لهذا التحديث.