وثق مقطع فيديو مشاعر أسرة الأسير العائد لأرض الوطن جبران مباركي، بعد سنوات الأسر.

وكان جبران مباركي قد ذهب إلى الميدان مدافعًا عن حياض الوطن، فغاب في الأسر 5 سنوات، ليعود بطلًا مرفوع الرأس إلى حضن الوطن الذي لم يخذله كل هذه السنوات رغم كل ما عاناه، وإلى عائلته وأحبائه بعد سنوات من الانتظار.

وقالت والدته خلال لقاء له على نشرة التاسعة المُذاعة عبر قناة الإخبارية: “استقبلته بكل قلبي وحضنته، مضيفة أن عدد أبنائها 14 وكلهم فداء لهذا الوطن وفداء لمليكهم.”

كما أعرب” مباركي ” عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن، قائلًا: “نحمد الله بعودتنا لأرض الوطن بعد سنوات الأسر، والتي تعرضنا فيها لأشد أنواع التعذيب حجز انفرادي وتعذيب ونقل من مكان لمكان.”

يُذكر أن الحوثيون والحكومة اليمنية توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل 887 أسيراً، وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك في مقابل 706 أسرى حوثيين لدى الحكومة.