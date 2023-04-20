حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام قطرة لوميجان لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين، داعية إلى مراجعة طبيب عيون مختص قبل استعمالها.

وأوضحت الهيئة أن قطرة لوميجان مؤخرا أصبح استخدامها لغرض إطالة أو تكثيف رموش العينين ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأشارت إلى أن هناك أعراضا جانبية قد تسببها قطرة لوميجان، مثل تصبغ واسمرار الجفن حول العين، ونمو شعر غير مرغوب فيه في المنطقة المحيطة بالعينين، منوهة إلى أنه عند استخدام جرعات عالية من القطرة قد تحدث تصبغات في قزحية العين، وتهيج وحكة بالعين، واحمرار طفيف بالعين، وألم في العين.