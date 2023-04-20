أفادت مصادر صحفية بأن قاضي تحقيق تونسي أمر بسجن زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بتهمة التآمر على الدولة.

ويُشار إلى أن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس قرر إصدار بطاقة إيداع بحق الغنوشي وذلك بعد جلسة تحقيق دامت لأكثر من 9 ساعات.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ”الإرهابيين والاستئصاليين”.