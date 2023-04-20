بادر المواطن محمد المشحن ، من محافظة حفر الباطن، للتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي وذلك قبل أسابيع من تنفيذ القصاص.

وأعلن المشحن خلال مقطع فيديو متداول تم تداوله على نطاق واسع؛ تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله دون أي مقابل.

وقال المشحن خلال الفيديو : “نسأل الله العوض منه والتوفيق، مستشهدا بقول الله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله ” مؤكداً أن أجر الله كبير وأفضل مما في الدنيا.