حُكم على امرأة روسية بالسجن 21 عامًا وذلك لمحاولتها قتل فتاة تشبهها، في واحدة من أغرب مؤامرات القتل لسرقة الهوية.

ويُشار إلى أن فيكتوريا ناسيروفا أعطت خبيرة التجميل أولجا تسفيك شريحة من كعكة مسمومة في 28 أغسطس 2016 قبل أن تسرق جواز سفرها وتصريح عملها.

واعترفت ناسيروفا بعد الحكم عليها بكلمات بذيئة للقاضي، ليصفها بأنها محتالة وقاتلة، وسمعت هيئة المحلفين أنه في يوم محاولة القتل، ذهبت ناسيروفا إلى منزل تسفيك في كوينز مع علبة من كعك الجبن.

ولفتت إلى أنها أكلت قطعتين بنفسها، وقدمت الشريحة الثالثة المسمومة للضحية البالغة من العمر 35 عامًا، وبدأت تسفيك تتقيأ وعانت من الهلوسة وكادت تُصاب بنوبة قلبية، ووجدتها صديقها فاقدة للوعي في اليوم التالي، وتغيرت ملابسها إلى ملابس داخلية من الدانتيل وتناثرت الحبوب حول الأرض كما لو أنها حاولت إنهاء حياتها.

ويُذكر أن تسفيك عندما عادت إلى المنزل أخيرًا، كان جواز سفرها الأوكراني وتصريح العمل الأمريكي مفقودًا، بالإضافة إلى المجوهرات وحوالي4000 دولار نقدًا، ووجهت التهمة إلى ناسيروفا التي تعيش في بروكلين في فبراير .