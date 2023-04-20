تقدم سيارة بي ام دبليو Z4 الآن مجموعة من التحديثات و لمسات تصميم جديدة على الشكل الخارجي، وتشترك في المواصفات القياسية والميكانيكية مع سيارة تويوتا سوبرا .

زودت مقصورة سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2023 من الداخل بحزمة M Sport القياسية الجديدة، ومقاعد رياضية، وعجلة قيادة M مصنوعة من الجلد، ودواسات M، ومسند للقدمين، ولوحة عدادات بالجلد، ولوحة عدادات حديثة، بالإضافة الي نظام تدفئة المقاعد، ومصد للرياح، وميزة التحكم التلقائي بالمناخ ثنائي المناطق.

وجاءت سيارة بي ام دبليو Z4 sDrive30i موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 255 حصان، وعزم دوران 400 نيوتن/متر، وتعمل سيارة بي ام دبليو Z4 بقوة الدفع الخلفي للعجلات .

وتعمل سيارة بي ام دبليو Z4 M40i بمحرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، ينتج قوة 382 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر.

وتأتي سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2023 من الخارج علي شكل رياضي مميز بسبب احتوائها علي، فتحات هواء جديدة بثلاثة أقسام في الصداد الأمامي، وعتبات جانبية جديدة، وفتحات هواء جانبية بتصميم جديد ، ومجموعة عجلات من قسم M مقاس 19 بوصه، وتقدم سيارة بي ام دبليو Z4 بألوان خارجية جديد تستخدم للمرة الأولى، ومصابيح M Shadowline ، ومصابيح LED أمامية تكيفية .

تباع سيارة بي ام دبليو Z4 موديل 2023 بسعر 52.800 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 198.000 ألف ريال تقريباً، أما سعر بي ام دبليو Z4 M40i موديل 2023 الجديدة في السوق العالمي فيبدأ من 65.400 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 245.250 ألف ريال تقريباً