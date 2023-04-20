ضبطت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، اليوم، على 4 بتهمة التسول.

وألقت الجهات القبض على مقيمة إثيوبية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، كما تم ضبط مقيمة يمنية يرافقها شخص قامت بالتسول أمام أحد الجوامع، كما تم ضبط مقيمة نيجيرية قامت بالتسول بشكل مباشر.

وتواصل الجهود الأمنية جهودها المستمرة في مختلف مناطق المملكة، لرصد وضبط المتسولين.