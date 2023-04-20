أوضح استشاري الأمراض النفسية، الدكتور سامر مخول، كيفية التعامل مع متلازمة اكتئاب ما بعد رمضان.

وقال الدكتور سامر مخول، عبر تقرير لقناة العربية، أنه يتحسن الشخص المصاب بالاكتئاب بسبب الدعم النفسي والمعنوي الذي تعطيه له أسرته، فيما يتحسن ذلك خلال شهر رمضان المبارك بسبب تجمع الأسرة معًا.

وأكد الاستشاري النفسي، أن علميًا ثبت أن الروحانيات تحسن من الحالة النفسية، فيما ينصح من يعاني من اكتئاب ما بعد رمضان أن يحافظ على الروتين والزيارات والدعم الاجتماعي والروحانيات التي كانت خلال شهر رمضان.