وجِد نجم البوب الكوري الجنوبي مونبين، عضو فرقو أسترو ASTRO، ميتا في شقته عن عمر ناهر 25 عاما.

وقالت “شركة فانتاجيو” عبر حسابها الرسمي على تويتر: أبريل، ترك عضو فرقة أسترو مونبين عالمنا بصورة غير متوقعة، ليصبح نجماً في السماء”.

ويُشار إلى أن الشركة المنتجة لم تكشف بعد عن سبب الوفاة، لكنها طلبت من الجميع “الامتناع عن الإدلاء بأي تكهنات أو تصريحات سيئة النية” لكي تتمكن عائلته من تكريمه بسلام.

ورجحت الشرطة أن يكون مونبين قد انتحر، فيما تقرر تشريح الجثة للتحقيق في السبب الرئيسي لوفاته.

وقالت الشرطة في تصريحات لها: “أنه يبدو أن مونبين قد انتحر. نحن نناقش حاليًا إمكانية تشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة”.

والجدير بالذكر أن نجوم كثر في موسيقى البوب الكورية الجنوبية في أعمار مبكرة خلال السنوات الأخيرة، بينهم اثنان نُسبت وفاتهما إلى الانتحار عام 2019.