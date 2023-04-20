أوضح الشيخ الدكتور عبدالله المطلق المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة العلماء، الرد على سؤال هل تجب صلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة وصلى المسلم العيد.

وقال المطلق خلال لقائه على برنامج فتاوى المُذاع على قناة الرسالة:” إذا صلى المسلم العيد لا يجب عليه صلاة الجمعة لكن يستحب “، لافتًا أن أهل البدو أيام الرسول صل الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى المدينة ويصلون العيد والجمعة.

وأضاف:” أن منهم من كان يذهب للتهنئة بالعيد فكان عثمان رضي الله عنه يسمع لهم ويقول من ذهب فلا يأتي ولكن يصلي الظهر”، مُشيرًا إلى بعض العلماء يرون أن الجمعة واجبة .”

وفي السياق، أكد أن من يترك صلاة الجمعة إذا صادفت العيد وصلى المسلم العيد فعليه ألا يترك صلاة الظهر.