قام مواطن أردني بالقاء الباص الخاص به في أحد الأودية احتجاجا على مخالفة سير بقيمة 40دينار، وفقاً لمقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية

وقال المواطن خلال البث أنه قام بالوقوف لثواني لشراء ليمون من شاب على الطريق إلا أن رقيب السير أوقفه لتحرير مخالفة بحقه.

وأضاف أنه شرح لرقيب السير سبب وقوفه إلا إنه رفض التسامح والتعاون معه وحرر مخالفة بقيمة 40دينار.

ولفت إلى إنه شعر بالقهر والظلم جراء الظروف الاقتصادية التي يعيشها حيث يتم التضييق على عيشه بكافة الطرق ما جعله يقوم بالقاء الباص في أحد الأودية .