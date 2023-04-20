كشفت مصادر اليوم الخميس أن رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، مصممان على القتال حتى النهاية.

وقال البرهان في تصريح صحفي : إن جزءا كبيرا من قوات حميدتي خرجت عن سيطرته، وأن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال نهب في الخرطوم ودارفور.

وأضاف البرهان: سنستأنف الانتقال إلى المسار الديمقراطي بمجرد هزيمة قوات حميدتي. وجدد التأكيد على أن الجيش ملتزم باستكمال العملية السياسية وفق الاتفاق الإطاري، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع تحاول الاستيلاء على السلطة.

فيما صرح حميدتي : لن نتراجع عن أهدافنا وأرض المعركة ستحدد كل شيء، مشددا على أن البرهان ليس مستعدا للانتقال للحكم المدني، وفقاً لصحيفة “فاينانشيال تايمز”

وشدد حميدتي على أن قواته «تسعى لاعتقال البرهان ومحاكمته». قائلاً : «لا نعارض من حيث المبدأ دمج قوات الدعم السريع في الجيش».