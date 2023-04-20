كشف الاتحادان الأمريكي والمكسيكي لكرة القدم، تقديمهما ملفاً مشتركاً لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027.

وأعلن الاتحادان مشروعهما قبل شهر من الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في 19 مايو لتقديم ملفات الترشيح رسمياً لاستضافة العرس العالمي النسائي.

وفي حال تم اختيار الملف الأمريكي المكسيكي المشترك، فستقام كأس العالم للسيدات بعد عام واحد من كأس العالم للرجال 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقالت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيندي بارلو كون في بيان: “لطالما كانت الولايات المتحدة رائدة على مستوى العالم في كرة القدم النسائية وسيكون التنظيم شرفاً لنا لاستضافة الحدث الكروي العالمي الأول للسيدات مع المكسيك”.

فيما أكد رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يون دي لويسا أن تنظيم هذه البطولة سيساعد في تطوير كرة القدم النسائية في المكسيك. وقال: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مرة أخرى مع اتحاد كرة القدم الأمريكي لتنظيم كأس العالم في منطقتنا، والتي ستكون بلا شك تاريخية”.