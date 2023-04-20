تسبب السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في مشكلة جديدة بعد مباراة فريقه أمام مانشيستر سيتي

ورفض ساديو ماني الذهاب لتحية الجماهير بعد المباراة التي أقيمت على ملعب أيانز أرينا وانتهت بتعادل الفريقين 1/1.

وتوجه جميع لاعبي بايرن ميونخ إلى الجماهير لتحيتها بعد المباراة على الحضور بالرغم من موقف الفريق الصعب، إلا أن ماني رفض الذهاب معهم وتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس.

وأثار سلوك ماني الذي شوهد عابسًا حفيظة زملائه وموظفي النادي والمشجعين كذلك، الذين انتظروا ظهوره أمامهم خاصة بعد مشكلته مع زميله في الفريق ساني التي شغلت الأوساط الرياضية حول العالم.