أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المستندات المطلوبة من جميع المسافرين عبر الجسر في الاتجاهين، مشدّدةً على الجميع الالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

وأكدت المؤسسة أنه يتطلب من جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية، على ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر، أو حمل جواز السفر، على ألا تقل صلاحيته عن 3 أشهر، وتلقي جرعات لقاح (كوفيد – 19) حسب الفئة العمرية.

وأشارت إلى أنه يجب على المسافرين المواطنين في حال اصطحاب العمالة المنزلية حمل الإقامة سارية المفعول، وجواز السفر ساري المفعول، واستخراج تأشيرة خروج وعودة، على أن يكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، ووجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

وأفادت بأنه يتطلب لسفر المقيمين بين المملكتين السعودية والبحرينية حمل الإقامة سارية المفعول، وجواز السفر على ألا تقل صلاحيته عن 6 أشهر، وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً.

وطالبت جميع المسافرين بالالتزام بحمل وثائق المركبة التي تقلهم في العبور، مع وجود رخصة قيادة صالحة الاستعمال، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية المفعول، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة، والتأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار.