أطلقت شركة جوجل الأمريكية تحديثاً طارئاً لمتصفح “كروم” لمعالجة ثاني الثغرات الأمنية المكشوفة التي جرى استغلالها في هجمات إلكترونية خلال العام الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عبْر قناة Stable Desktop التابعة لموقعها الرسمي، أنها رصدت عمليات احتيال إلكتروني وهجمات سيبرانية من خلال استغلال ثغرة في المتصفح تحمل اسم (CVE-2023-2033).

ويتضمن الإصدار الجديد الرقم 112.0.5615.138، وجرى تخصيصه لمعالجة 8 نقاط ضعف بكروم على نظامي ويندوز وiOS، ويمكن الوصول إليه من خلال التوجّه إلى قائمة الإعدادات واختيار (مساعدة) ثم About Google Chrome مع إعادة تشغيل الجهاز المستخدم.