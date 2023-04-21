كشفت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس أول تصميم الطاقة المتجددة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، أو هندسة الإلكترونيات)، مستشار تقني أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، فضلًا عن أخصائي مشتريات المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب، ومساعد الدعم الفني: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف .