كشفت مؤسسة الملك سعود عن تسجيل قديمة لتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك بصوت الملك سعود بن عبدالعزيز.
ووجه الملك سعود بن عدالعزيز التهنئة إلى شعب المملكة بعيد الفطر المبارك ويطمئنهم على صحته عبر الإذاعة السعودية.
كما قال خلال التسجيل بأنه سيعود سريعا إلى بلاده الحبيبة بعد فترة غياب في العلاج.
تهنئة بحلول #عيد_الفطر_المبارك بصوت #الملك_سعود بن عبدالعزيز رحمه الله وغفر له ، وهو يهنئ #الشعب _السعودي ب #عيد_الفطر_المبارك ويطمئنهم على صحته عبر #الإذاعة_السعودية . ويبلغهم بعودته السريعة الى بلاده الحبيبة بعد فترة غياب في العلاج .. pic.twitter.com/MOF9ZJIVPa
— الملك سعود (@kingsaud) April 21, 2023
رحمك الله رحمة واسعه