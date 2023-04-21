كشفت مؤسسة الملك سعود عن تسجيل قديمة لتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك بصوت الملك سعود بن عبدالعزيز.

ووجه الملك سعود بن عدالعزيز التهنئة إلى شعب المملكة بعيد الفطر المبارك ويطمئنهم على صحته عبر الإذاعة السعودية.

كما قال خلال التسجيل بأنه سيعود سريعا إلى بلاده الحبيبة بعد فترة غياب في العلاج.