صد الجيش السوداني هجوما لقوات الدعم السريع على سجن كوبر في الخرطوم بحري.

ويهدف الهجوم إلى تحرير قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير من السجن.

وأرسل الجيش تعزيزات جديدة إلى السجن لحمايته من هجمات قوات الدعم السريع، مع نهاية الأسبوع الأول من المعارك بين الطرفين.

وجاء ذلك بعد أن تردد دوي نيران كثيفة تردد في الخرطوم، رغم أن الجيش أعلن هدنة لمدة 3 أيام، كما أن هناك أصوات ضربات جوية تدوي من حين لآخر.

وأفاد الجيش السوداني إنه وافق على هدنة حتى يستطيع الشعب الاحتفال بعيد الفطر، ووافقت قوات الدعم السريع على هدنة لمدة 72 ساعة في وقت سابق من الجمعة.