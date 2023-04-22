أثنت معتمرة سودانية على الخدمات التي قدمتها المملكة للمعتمرين.
وقالت المعتمرة السودانية:” نعجز عن شكر السعودية على الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومشاعري بوجودي في مكة المكرمة “لاتوصف”.
وبكت المعتمرة السودانية تأثراً بالأحداث في السودان، قائلة:” نسأل الله أن يعم الأمن والأمان على السودان وأهلها، وكل عام وهم بخير”.
متأثرة بالأحداث في #السودان..
معتمرة سودانية في أول أيام #عيد_الفطر: نعجز عن شكر #السعودية على الخدمات المقدمة للمعتمرين.. ومشاعري بوجودي في #مكة_المكرمة "لاتوصف"#العربية_في_العيد
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@oozlion777 pic.twitter.com/fKVEA2z7Iw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2023
الله يكون بعونهم