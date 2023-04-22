أثنت معتمرة سودانية على الخدمات التي قدمتها المملكة للمعتمرين.

وقالت المعتمرة السودانية:” نعجز عن شكر السعودية على الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومشاعري بوجودي في مكة المكرمة “لاتوصف”.

وبكت المعتمرة السودانية تأثراً بالأحداث في السودان، قائلة:” نسأل الله أن يعم الأمن والأمان على السودان وأهلها، وكل عام وهم بخير”.