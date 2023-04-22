وقعت قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي سحبت في زيوريخ ممثلي العرب العراق وتونس في مجموعة واحدة إلى جانب الأوروغواي وإنجلترا.

كما وقعت الأرجنتين الدولة المضيفة التي حلت بدلا من إندونيسيا في مجموعة سهلة للغاية، لأنها ستواجه منتخبات مغمورة نسبيا هي أوزبكستان وغواتيمالا ونيوزيلندا، الذي ينطبق على فرنسا التي ستواجه كوريا الجنوبية وغامبيا وهندوراس.

ويأتي إيطاليا مع البرازيل في مجموعة واحدة ضمت أيضا نيجيريا وجمهورية الدومينيكان.

وفازت الأرجنتين باللقب ست مرات، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة التي سبق أن نظمتها في عام 2001.

ومن المفارقات أن منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً الذي يدربه نجم «ألبي سيليستي» السابق خافيير ماسكيرانو فشل في التأهل للنهائيات، لكنه الآن سيشارك كبلد مضيف بعد موافقة الاتحاد الدولي على تنظيم كأس العالم في الأرجنتين بدلا من إندونيسيا.

وتأهل إلى ثمن النهائي أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتقام النهائيات من 20 مايو إلى الحادي عشر من يونيو المقبلين.

المجموعة الأولى: الأرجنتين، أوزبكستان، غواتيمالا، نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الولايات المتحدة، الإكوادور، فيجي، سلوفاكيا.

المجموعة الثالثة: السنغال، اليابان، إسرائيل، كولومبيا.

المجموعة الرابعة: إيطاليا، البرازيل، نيجيريا، جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الخامسة: الأوروغواي، العراق، إنجلترا، تونس.

المجموعة السادسة: فرنسا، كوريا الجنوبية، غامبيا، هندوراس.