تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫16184 مقابل الريال الواحد 0٫24026

الدولار: 3٫75058 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02135 مقابل الريال الواحد 0٫97910

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74960

دينار أردني:5٫28704 مقابل الريال الواحد 0٫18914

دينار كويتي: 12٫23976 مقابل الريال الواحد 0٫08170

دينار بحريني: 9٫95234 مقابل الريال الواحد 0٫10048

الريال القطري:1٫03024 مقابل الريال الواحد 0٫97065

الدرهم المغربي:0٫37041 مقابل الريال الواحد 2٫69971

الجنيه المصري:0٫12259 مقابل الريال الواحد 8٫15743