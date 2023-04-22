تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫16184 مقابل الريال الواحد 0٫24026
الدولار: 3٫75058 مقابل الريال الواحد 0٫26663
درهم إماراتي: 1٫02135 مقابل الريال الواحد 0٫97910
ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74960
دينار أردني:5٫28704 مقابل الريال الواحد 0٫18914
دينار كويتي: 12٫23976 مقابل الريال الواحد 0٫08170
دينار بحريني: 9٫95234 مقابل الريال الواحد 0٫10048
الريال القطري:1٫03024 مقابل الريال الواحد 0٫97065
الدرهم المغربي:0٫37041 مقابل الريال الواحد 2٫69971
الجنيه المصري:0٫12259 مقابل الريال الواحد 8٫15743
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