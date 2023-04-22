أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن استخدام واقي الشمس بالطريقة السليمة يحمي البشرة من أشعتها، لافتة إلى أهمية تغطية جميع أجزاء الجسم المعرضة لأشعة الشمس مع تجنب ملامسة العين.

وأكدت الهيئة بضرورة وضع واقيات الشمس قبل 30 دقيقة من التعرض لأشعتها، مع تكراره كل ساعتين أو أقل بعد السباحة والتعرق الشديد حتى عند استخدام واقيات ذات خاصية مقاومة للماء.

وأشارت إلى أهمية استخدام منتج يكون عامل الحماية فيه 15 أو أكثر حسب طبيعة الجلد، منوهة بأن عامل الحماية يدل على مدى حماية واقي الشمس للجلد من تأثير الأشعة الفوق بنفسجية بنوعيها، حيث كلما زاد رقمه ارتفعت حماية الجلد من أضرار الأشعة.