أعلنت مؤسسة سايلنت وورلد، التي تنشط في البحث عن السفن اليوم السبت، أنها رصدت حطام السفينة اليابانية “مونتيفيديو مارو” والتي نسفت خلال الحرب العالمية الثانية منذ نحو 8 عقود وعلى متنها أكثر من ألف شخص معظمهم من أسرى الحرب الأستراليين.

وقالت المؤسسة المتخصصة في البحث عن الآثار في أعماق البحار، أنها رصدت السفينة، قبالة سواحل الفلبين على عمق أكثر من 4 آلاف متر في بحر الصين الجنوبي وعلى بعد 110 كيلومترات عن جزيرة لوزون باستخدام طائرة مسيرة مزودة بسونار.

وأوضحت أن حطام السفينة سيترك في مكانه ولن يتم نقل أي شيء أو رفات بشرية احتراما لأسر الضحايا ، فيما أشار رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان إلى أن هذه الأخبار قد تجلب بعض الراحة لأحباء قتلى السفينة المفقودة.