قال الفنان الأمريكي بن أفليك إن زوجته جينيفر لوبيز، تأكل ما تريد سواء كان ذلك بيتزا ، أو كوكيز ، أو آيس كري وكل شيء.

وأضاف، خلال حديثه في برنامج The Drew Barrymore Show أمس، أنها تتدرب وتمارس الرياضة بانتظام وبرغم أنه يمارس الرياضة إلا أنه لا يبدو ساحر وبعمر العشرين مثلما تبدو عليه زوجته.

وأكد أن زوجته تلتزم ولديها انضباط حقيقي فيما يتعلق بالتدريب وممارسة الرياضة، كما أنها تتميز بشيء خارق فيها وهو إنها أجمل امرأة في العالم ، وأنها تبدو مذهلة.