اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم السبت، خطوة جديدة في الشكوى المقدمة من المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد ، ضد ناديه السابق النصر.

ووفقًا للصحفي علاء سعيد، فإن اليوم شهد وصول حيثيات هذا الحكم من غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا.

جدير بالذكر أن النصر فسخ عقد حمد الله في أكتوبر 2021م من طرف واحد، بداعي أسباب شرعية وقانونية، وقدم شكواه ضد اللاعب أمام فيفا، لكن الأخير هو من فاز بالقضية.