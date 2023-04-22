يسعى نادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز الفوز على الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

ويرغب الهلال في مصالحة الجماهير في ظل معاناة الفريق من حيث النتائج في دوري روشن هذا الموسم حيث خسر بثلاثية دون رد أمام الشباب، وتعادل مع الطائي، ثم هُزم أمام الطائي، قبل أن يستعيد توازنه بثنائية ضد النصر.

ويعود سالم الدوسري وياسر الشهراني إلى المشاركة مع الفريق وأشارت تقارير إلى جاهزية على البليهي، إلا أن رامون دياز قد يتجه للاعتماد على محمد جحفلي بجانب جيانغ هيون سو.

ويلعب الاتحاد أمام الهلال الأحد في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.