احتفل رجل الأعمال المصري عبدالعزيز حسن لبيب بقرار محكمة الأسرة بالقاهرة، بقبوله دعوى الخُلع المقامة من زوجته الفنانة علا غانم، حيث قام بتوزيع الحلوى والشربات على المحيطين به.

وأكد لبيب، أنه يعتبر هذا الحكم القضائي من أفضل الأشياء التي حدثت له بحياته، معربا عن سعادته البالغة بانفصاله رسميا عن علا غانم.

يذكر أن الخلافات بين علا غانم ولبيب، وصلت إلى ساحة القضاء، بعدما اتهمت الفنانة المصرية زوجها السابق بـ”البلطجة” والاعتداء عليها وطردها من مسكنها، ووصل الأمر إلى أن طلبت الاستغاثة.