قُتل شخصان وجُرح عشرة آخرون في حريق اندلع، مساء الجمعة، في مدريد داخل مطعم كان يُقدّم فيه طبق مشتعل.

وقد عالجت خدمة الطوارئ في العاصمة الإسبانية “12 شخصاً في هذه الحادثة”، بينهم اثنان “فارقا الحياة”، على ما أفادت المسؤولة في الخدمة مونتسي ماركوس للصحافيين.

من جهتها أفادت صحيفة “إل باييس” الإسبانية نقلاً عن شهود بأن الحريق اندلع حين كان نادل يقدم طبقاً مشتعلاً. وقد تمددت النار سريعاً في النباتات الموجودة في المطعم.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من مخرج الطوارئ الرئيسي.