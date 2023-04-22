وثق القمر الصناعي ” دسكوفر ” التابع لوكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي “نوا” كسوف الشمس الهجين الذي شهدته استراليا وأجزاء من آسيا أول امس بواسطة كاميرته متعددة الألوان من مسافة 1,583,587 كيلومتر من كوكبنا بشكل رائع جداً.

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة تظهر ظل القمر وهو يغطي الاجزاء الغربية من استراليا والعديد من الجزر التي كان ضمن مسار الكسوف.

كما تظهر ألوان الأرض كما ترى بعين الإنسان، ويستفاد منها في مراقبة تغير حركة الغيوم وأنظمة الطقس والتضاريس المختلفة مثل الصحاري، والغابات، واختلافات زرقة البحار وهذا يسمح بمراقبة الاوزون ومستويات الجزئيات العالقة في الهواء ، والغيوم العالية، وخصائص نمو النباتات ، و عاكسيه الارض للأشعة فوق البنفسجية .

وذكرت الجمعية أنه نظرا لأن الكرة الأرضية ساطعة مقارنه بالفضاء المظلم حولها فإن الكاميرا لن تستغرق فترة طويلة للتعريض (فقط 20 الى 100 ملي ثانية) ولذلك فإن النجوم لن تكون مرئية في خلفية الصور كنتيجة لمدة التعريض القصيرة.

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