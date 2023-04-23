ألغى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة إيقاف روميلو لوكاكو مهاجم إنتر إيقاف، مباراة واحدة كبادرة لمكافحة العنصرية.

وبذلك سيتمكن لوكاكو من المشاركة في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمام يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن رئيسه غابرييلي غرافينا قرر إلغاء عقوبة إيقاف لوكاكو بعد طرده إثر حصوله على بطاقة صفراء ثانية بعد مراجعة تقرير مكتب المدعي العام الاتحادي.

وجاء في البيان أن التقرير أشار: بشكل لا لبس فيه أن تصرف اللاعب الذي عاقبه حكم المباراة جاء بعدما أظهر مشجعو الفريق المنافس كراهية وتمييزا عنصريا على نحو خطير ومتكرر.

وأضاف: يؤكد الإجراء أن مكافحة العنصرية بكل صورها تمثل واحدة من المبادئ المؤسسة للنظام الرياضي.

وأبدى لوكاكو سعادته بالقرار، قائلا إن رئيس الاتحاد الإيطالي أظهر إدراكه الجيد للوضع.