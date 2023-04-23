قال المحلل السياسي تركي القبلان، إن غداً تتساقط أوراق التوت ربما الظرف الأمني الراهن لايسمح بكشف الستار من قِبل المعنيين.

وتابع تركي القبلان: عن المحرك الخارجي الخفي لتفاعلات مسرح الأحداث الدائرة في السودان،حتماً مع آخر طلقةٍ عند بوابة الزمن الفاصلة بين الضمير المستتر والحقيقة سيقول التاريخ مالم يقله من قبل،ولن يقيد ضد مجهول.