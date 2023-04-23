تحدث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، عن تفاصيل إجلاء 157 شخصاً من الخرطوم من مناطق الخطر.

وقال علي جعفر إنه تم إجلاء كل المواطنين السعوديين من الخرطوم رغم الظروف غير المواتية نتيجة الأعمال العسكرية هناك، واستطعنا أن نخرج رعايا دول خليجية ودول أخرى بلغ عددهم ما يقارب 157 فرداً على مراحل عدة.

ولفت: تم إخراج ثلاثة مواكب من منطقة الخطر في الخرطوم ثم اتجهنا بسيارات لا يقل عددها عن 32 سيارة بطريق بري مر على ولايات عدة، منها الجزيرة وكسلا إلى أن وصلنا ولاية البحر الأحمر، وتيسّر لهؤلاء الرعايا كل ما يطلبونه خلال السفر.

وتابع: كان السير بالطريق بمرافقة سيارات حماية حتى وصلنا إلى مدينة بورتسودان، إذ كانت تنتظرنا خمس سفن سعودية جاهزة لنقل الرعايا وتم إجلاؤهم إلى المملكة.