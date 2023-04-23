نسقت قوات الدعم السريع مع بعثة القوات الأمريكية المكونة من 6 طائرات، فجر الأحد، لإجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السودان الذي يشهد صراعا داميا منذ أيام.

وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان إن العملية تتم بعد ترتيبات سبقت الإجلاء، مؤكدة “تعاونها الكامل مع البعثات الدبلوماسية كافة ووقوفها إلى جانبهم وتقديم سبل الحماية اللازمة لضمان عودتهم إلى بلدانهم آمنين”.

واتضح أن “جميع الدبلوماسيين الأميركيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان، على متن طائرات عسكرية أميركية”.

وتابعت أنه “تم إغلاق السفارة الأميركية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسين”.