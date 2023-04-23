وثّق مقطع فيديو لاقتحام امرأة هندوسية أحد المساجد في الولايات المتحدة أثناء صلاة عيد الفطر.

وكشف الفيديو المرأة وهي تقف في المسجد وتقوم بالصراخ، فيما استدعى البعض رجال الشرطة الذين حاولوا إخراجها بهدوء لكنها رفضت وظلت تصرخ حتى تعاملت معها الشرطة بالقوة وأخرجتها من المسجد.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق مغردون على الفيديو بأن حقد وعنصرية، لافتين أن طائفية الهندوس تخطت الحدود ولم تعد قاصرة على المسلمين في الهند فقط، ولكن في أي مكان تواجد فيه الهندوس.