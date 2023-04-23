أفادت وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد، بأن أحد أعضاء السفارة المصرية في الخرطوم، أصيب بطلق ناري.

ولم تكشف الخارجية المصرية حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن الحادث.

وحول وضع البعثة الدبلوماسية، قال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد :” أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمليه بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة.

وأوضح” أبو زيد “أن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة اَلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط مُحكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء؛ خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد دعت المواطنين المصريين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم.