قام النجم المصري محمد هنيدي بالسخرية من قرار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة تويتر، الخاص بحذف علامات التوثيق الزرقاء من حسابات المستخدمين.

وقال هنيدي عبر حسابه الرسمي على تويتر : “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي”.

ويُشار إلى أن هذه الخطوة التي اتخذها ماسك، تسببت بانتشار حالات انتحال الهوية وانتشار للمعلومات الكاذبة والمفبركة.

وتأتي علامة التوثيق بمقابل 8 دولارات شهريا، للمستخدمين الأفراد، وسعر يبدأ من 1000 دولار شهريا لتوثيق حساب مؤسسة، بالإضافة إلى 50 دولارا شهريا لكل حساب تابع لجهة أو موظف.

والجدير بالذكر أن من بين المشاهير الذين جُرّدوا من هذه العلامة عابد فهد ، عمرو دياب، وإليسا، وأصالة نصري، وجاستن بيبر، وكريستيانو رونالدو، وبيل جيتس، ودونالد ترمب، وبيونسيه والبابا فرنسيس وأوبرا وينفري، ونادين نسيب نجيم، ومحمد صلاح، وغيرهم الكثير.