ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي بشكل سريع في فيديو مقتضب.

وكشف مقطع فيديو مصور، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حميدتي بالصوت والصورة لأول مرة متجولاً على متن سيارة عسكرية.

وكان دقلو قد أكد أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.

وظهر القائد الثاني لقوات الدعم السريع في السودان، في فيديو وسط عدد من جنوده عقب السيطرة على أحد المواقع التابعة للقوات المسلحة، وقام بتوجيه رسالة قوية إلى عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني.

وألقى دقلو التحية على الشعب السوداني، فيما اتهم البرهان بالاختباء وعدم الظهور خلال الفترة الحالية التي تشهد صراعا مسلحًا بين الجيش وقوات الدعم، قائلاً له “برهان يا جبان اطلع من البدروم”.

والجدير بالذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 أبريل الجاري، أدت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنياً حتى الآن، وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تام لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح في مياه الشرب والمواد الغذائية.